Paket Internet Murah Kartu As Lama Termurah

Menggunakan paket internet murah kartu as lama memang cukup dinantikan oleh penggunanya. Sebab tidak semua orang yang menggunkaan kartu as bisa mendapatkan akses ke paket murah tersebut. Sehingga paket ini benar-benar ditujukan untuk pelanggan yang sudah lama menggunakan kartu ini. Kartu as merupakan produk dari telkomsel yang sudah lama beredar dan digunakan oleh masyarakat. Tentu saja kartu ini memiliki produk andalan. Salah satunya adalah produk untuk telepon lebih hemat dan juga sms lebih hemat. Dahulu banyak pengguna yang memilih kartu ini untuk berkomunikasi karena murah dan juga lancar untuk berkomunikasi. Bahkan dengan banyaknya provider yang baru bermunculan membuat para pengguna tergoda untuk mencoba beragam provider lainnya yang menawarrkan banyak kemudahan lainnya.





Sebagai wujud terima kasih kartu as untuk pelanggannya yang setia maka kartu as meluncurkan program baru yaitu promo internet hemat. Anda bisa memilih promo data yang berbeda untuk setiap promonya. Mulai dari 15 ribu untuk mendapatkan 2 gb data, hingga 100 ribu untuk mendapatkan 22 gb data. Tentu saja dengan adanya promo yang bisa di dapatkan oleh pengguna lama tentu saja akan membuat pengguna lama semakin sering berkomunikasi dengan dunia maya. Terlebih lagi jika para pengguna merupakan pengguna yang sangat aktif. Tentu saja akan sangat terbantu dengan addanya paket murah dari kartu as yang banyak diminati oleh pengguna lama.

Menggunakan paket internet murah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi dengan menggunakan internet tentu saja akan membuat anda semakin sering menggunakan data interent untuk kelancaran usaha anda. Terlebih lagi jika anda memilih untuk berkomunikasi dengan dunia maya dengan menggunakan kartu as. Sehingga anda akan lebih mudah dan puas. Pilihan untuk menggunakan kartu as dan promo murahnya bisa menguntungkan bagi para pengguna youtube. Sebab dengan paket internet yang sangat terjangkau bisa menonton banyak video hingga puas. Bahkan jika anda suka menonoton film, maka anda bisa juga menggunakan kuota data hemat tersebut untuk menonton film kesukaan anda dengan budget yang lebih hemat.